В Медвежьегорске произошло несколько нападений на сотрудников нацгвардии

Нападения произошли 10 августа в двух разных местах, сообщили в Следкоме Карелии.

Вечером 10 августа подозреваемые 24 и 26 лет, находясь в разных общественных местах Медвежьегорска, проигнорировали законные требования сотрудников войск национальной гвардии о прекращении противоправных действий и нанесли им удары руками по туловищу и голове.

Ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности подозреваемые задержаны, в отношении каждого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.