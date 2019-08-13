В Медвежьегорске произошло несколько нападений на сотрудников нацгвардии

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Нападения произошли 10 августа в двух разных местах, сообщили в Следкоме Карелии.
Вечером 10 августа подозреваемые 24 и 26 лет, находясь в разных общественных местах Медвежьегорска, проигнорировали законные требования сотрудников войск национальной гвардии о прекращении противоправных действий и нанесли им удары руками по туловищу и голове.
Ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности подозреваемые задержаны, в отношении каждого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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