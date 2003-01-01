В Медвежьегорске простятся с погибшим на СВО Сергеем Байдаковым

Уроженец Заонежья скончался при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
26 ноября с 10:00 до 11:30 в Центре культуры и досуга города Медвежьегорска будет проходить церемония прощания с Сергеем Александровичем Байдаковым, погибшим на СВО. Об этом сообщили в группе учреждения.
— C 10:30 до 11:00 — отпевание, — добавили там.
Жители района в комментариях выразили соболезнования родным и близким бойца.
Ранее «Столице на Онего» стало известно, что на территории Сумской области Украины в ходе спецоперации погиб житель Карелии Сергей Александрович Городков.