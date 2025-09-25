В Медвежьегорске простятся с погибшим в зоне СВО земляком

Уроженец посёлка Пиндуши скончался при выполнении боевых задач.

29 сентября с 10:00 до 11:30 в Медвежьегорском городском центре культуры и досуга будет проходить церемония прощания с Виталием Фоминым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщили в группе учреждения.

— C 10:30 до 11:00 — отпевание, — уточнили там.

«Столице на Онего» в Центре культуры рассказали, что боец был родом из посёлка Пиндуши. На СВО он отправился в 2023 году и выполнял там задачи оператора БПЛА.

— Виталия похоронят на кладбище в деревне Лумбуши Пиндушского поселения, — добавили в организации.

Ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции погиб житель Костомукши Кирилл Паппинен. Церемония прощания с бойцом состоится 29 сентября в 11:00 в православном храме города.