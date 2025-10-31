В Медвежьегорске создают новый культурно-туристический центр

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

Проект находится на сопровождении Корпорации развития Карелии. Специалисты корпорации оказали содействие в получении разрешения на строительство, согласовали технические условия и совместно с Министерством экономического развития Республики Карелия помогли инвестору получить земельный участок без проведения торгов.

В новом центре жители и гости Карелии смогут познакомиться с историей северного края, получить исчерпывающую справочную информацию о туристических объектах района, а также посетить постоянные и временные выставки и принять участие в различных мастер-классах. Реализация проекта позволит создать 12 новых рабочих мест.

— Мы уже достигли важного рубежа — само здание возведено. Сейчас мы занимаемся разработкой экспозиции и внутренними планировками помещения. Это позволит создать уникальное выставочное пространство, которое сделает центр привлекательным для туристов и жителей региона, — сообщил Роман Шаллоев, представитель ООО «Лахти».

Общий объем инвестиций в проект составляет 23 миллиона рублей. Ключевой этап — строительство здания визит-центра — уже успешно завершен. В настоящее время подрядчики ведут внутренние отделочные работы. Параллельно инвестор занимается формированием концепции наполнения выставочного пространства.

В Медвежьегорске полным ходом идет реализация инвестиционного проекта по созданию современного культурно-информационного центра. Инициатором выступила компания ООО «Лахти». Новый объект станет важным звеном в развитии туристической инфраструктуры и культурной жизни не только Медвежьегорского района, но и всей республики.

От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МMА рассказал о своем пути

В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

В Питкяранте сегодня простятся с погибшим на СВО Игорем Прошутиным

Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты

Пара из Карелии заняла третье место на международном турнире по бальным танцам в Москве

В Госдуме предупредили россиян о штрафах за оставленную в подъезде обувь

«Им довольно тяжело»: финнам не хватает денег на покупку продуктов с истекающим сроком годности

«Уже год не горят фонари»: улица Беломорская в Петрозаводске погрузилась во тьму

Почему карельский лес — не копеечный, а доски — не золотые? Разбираем мифы лесной отрасли

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.