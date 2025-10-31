В Медвежьегорске создают новый культурно-туристический центр

Проект компании «Лахти» реализуется при поддержке Корпорации развития Карелии и создаст 12 новых рабочих мест.
В Медвежьегорске полным ходом идет реализация инвестиционного проекта по созданию современного культурно-информационного центра. Инициатором выступила компания ООО «Лахти». Новый объект станет важным звеном в развитии туристической инфраструктуры и культурной жизни не только Медвежьегорского района, но и всей республики.
Общий объем инвестиций в проект составляет 23 миллиона рублей. Ключевой этап — строительство здания визит-центра — уже успешно завершен. В настоящее время подрядчики ведут внутренние отделочные работы. Параллельно инвестор занимается формированием концепции наполнения выставочного пространства.
— Мы уже достигли важного рубежа — само здание возведено. Сейчас мы занимаемся разработкой экспозиции и внутренними планировками помещения. Это позволит создать уникальное выставочное пространство, которое сделает центр привлекательным для туристов и жителей региона, — сообщил Роман Шаллоев, представитель ООО «Лахти».
В новом центре жители и гости Карелии смогут познакомиться с историей северного края, получить исчерпывающую справочную информацию о туристических объектах района, а также посетить постоянные и временные выставки и принять участие в различных мастер-классах. Реализация проекта позволит создать 12 новых рабочих мест.
Проект находится на сопровождении Корпорации развития Карелии. Специалисты корпорации оказали содействие в получении разрешения на строительство, согласовали технические условия и совместно с Министерством экономического развития Республики Карелия помогли инвестору получить земельный участок без проведения торгов.
