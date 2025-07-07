В Медвежьегорске завершается капитальный ремонт здания младшей школы

По информации подрядчика готовность объекта на сегодня составляет более 80 %.

Ход ремонта проверил Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки в Заонежье.



В Медвежьегорске по нацпроекту «Молодежь и дети» продолжается капитальный ремонт здания младшей школы (бывшего здания средней школы № 1). Сегодня работы выполняет местный карельский подрядчик – ООО «СКК-Строй». Компания сменила предыдущего подрядчика, выбившегося из графика, осенью прошлого года.



– Готовность школы на сегодня составляет более 80 %. Завершаем внутреннюю отделку, покраску стен. Полностью закончили инженерные сети, кровлю. Все свои работы успеваем сделать до сентября: уже в августе школа начнет завозить в здание мебель, наводить порядок и готовиться к открытию, – поделился представитель подрядчика Денис Арикайнен.



На здании уже обновили фасад, в нем полностью заменили окна. Сейчас в школе укладывают плитку, окрашивают стены, монтируют светильники, ремонтируют систему пожарной безопасности.



Работы в полном объеме планируют завершить до начала нового учебного года.



Напомним, что в 2025 году по нацпроекту «Молодежь и дети» капитальные ремонты проводят в 14 школах в 8 муниципальных образованиях Карелии. На шести объектах работы продолжаются с прошлого года. Это школы № 12, 29, 35 и 45 в Петрозаводске, а также школы в Лахденпохье и Кончезере.





Кроме того, масштабные работы продолжаются и в петрозаводской школе № 3, ремонт которой завершается за счет средств регионального бюджета.



В 2025 году к списку ремонтируемых школ добавились ещё восемь учреждений: школы № 3 в Кеми, № 7 и № 39 в Петрозаводске, № 4 в Сегеже, № 3 в Беломорске, а также школы в посёлках Кубово, Авдеево и Ляскеля.