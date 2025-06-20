В Медвежьегорском районе молодой человек отдал более полумиллиона рублей мошенникам

Он убедили его перевести все деньги на якобы безопасный счет.

В Медвежьегорском районе мошенники обманули 24-летнего молодого человека и украли у него 627 тысяч рублей. По данным МВД, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Известно, что злоумышленники притворились сотрудниками Росфинмониторинга и убедили пострадавшего в том, что некие мошенники пытаются взять кредит от его лица. Они сказали молодому человеку, что он может сохранить свои деньги, только если переведет их на счет, который они ему продиктовали.

После того как он перевел им деньги, он понял, что попал к мошенникам, и обратился в полицию.