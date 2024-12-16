В Медвежьегорском районе нашли останки человека: родственники опознали обувь

Следком Карелии проводит проверку в связи с обнаружением скелетированных останков человека.

Следователи Медвежьегорского следственного отдела Следкома Карелии проводят доследственную проверку по факту обнаружения костных останков человека.



Как рассказали в пресс-службе Следкома Карелии, 16 декабря в лесу у поселка Вичка Медвежьегорского района местный житель во время прогулки нашел тело человека с признаками скелетирования.



На место происшествия незамедлительно выехал следователь в составе следственно-оперативной группы. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, участвовавшего в осмотре, определить причину смерти до проведения специальных исследований не представляется возможным.



Обнаруженный рядом с останками предмет был опознан как обувь родственниками ранее пропавшей в Медвежьегорске девушки.



В настоящее время по изъятым останкам назначены медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола и причины смерти. Также назначена судебная генетическая экспертиза для определения личности погибшего человека.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Карелии девочку объявили в федеральный розыск.