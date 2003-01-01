В Медвежьегорском районе отменен режим ЧС

Пожар на мусорном полигоне в Медвежьегорске потушен.

Сегодня, 15 августа, в Медвежьегорском районе отменили режим повышенной готовности, который ввели из-за пожара на местной свалке. Об этом сообщила глава района Людмила Журавлева.

— На полигоне произведены отсыпка отсевом и выравнивание территории. Регулярно сотрудниками МУП «Медвежьегорское энергосетевое предприятие» проводилась проливка и обеспыливание территории, — написала Журавлева.

Возгорание полностью ликвидировали, с огнем боролись почти месяц. Как мы писали ранее, для тушения пожара площадью более 2 гектаров использовали около 4 тысяч тонн отсева. В работах участвовали сотрудники местного энергосетевого предприятия, из техники задействовали бульдозер, КамАЗ и три помпы. Позже добавили экскаватор для перекопки грунта.

Напомним, свалка загорелась 19 июля. Свалка горела и прошлым летом, тогда очаги тления удалось ликвидировать только в сентябре.