В Медвежьегорском районе открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны

На церемонии открытия присутствовал внук победителя.
В деревне Шалговааре Медвежьегорского района состоялась церемония открытия памятного знака герою социалистического труда, ветерану Великой Отечественной войны, награждённому Орденом Красной Звезды, Ивану Чаккиеву. Об этом сообщили в администрации Паданского сельского поселения.
— Автор мемориала — заслуженный архитектор Карелии Алексей Варухин. Открыл знак Вежин С. В. — внук победителя, — рассказали там.
В период Великой Отечественной войны Иван Чаккиев служил старшим механиком-водителем танка Т-38 в составе 71-й стрелковой дивизии Карельского фронта. Во время боя, проходившего 24 июля 1941 года, красноармеец лишился кисти левой руки и двух пальцев правой руки, а также получил 14 осколочных ранений. Несмотря на полученные травмы, сумел вернуться в свою часть живым. После окончания войны руководил тракторной бригадой Паданского леспромхоза.
