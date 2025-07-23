В Медвежьегорском районе прогремят взрывы

Жителей района предупредили о взрывных работах.

Жителей Медвежьегорского района предупредили о взрывных работах на территории щебеночного завода.

– ООО «Медвежьегорский щебеночный завод» информирует Вас, что 4-5 августа 2025 года в период с 09:00 до 18:00, на карьере предприятия (месторождение «Серый» карьер), будут производиться работы взрывным способом, – сообщили в администрации района.

Порядок и назначение сигналов, подаваемых сиреной: Предупредительный – один продолжительный; Боевой – два продолжительных; Отбой – три коротких.

В администрации района сообщили, что во время работ вход и въезд в опасную зону будет запрещён.