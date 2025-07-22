В Медвежьегорском районе простились с солдатом, погибшим на СВО

Медвежьегорском районе прошло прощание с Александром Савенко.
Вчера, 1 августа, в Медвежьегорском районе прошло прощание с Александром Савенко, погибшим в ходе СВО, – об этом сообщили в паблике местного центра культуры и досуга.
Церемония прощания с Александром прошла в пятницу с 10:00 до 11:30 в Медвежьегорском городском центре культуры и досуга. Отпевание проходило с 10:30 до 11:00.
– Соболезнования родным и близким. Вечная память воину Александру, – выразили соболезнования местные жители в комментариях.
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