В Медвежьегорском районе простились с солдатом, погибшим на СВО

Медвежьегорском районе прошло прощание с Александром Савенко.

Вчера, 1 августа, в Медвежьегорском районе прошло прощание с Александром Савенко, погибшим в ходе СВО, – об этом сообщили в паблике местного центра культуры и досуга.

Церемония прощания с Александром прошла в пятницу с 10:00 до 11:30 в Медвежьегорском городском центре культуры и досуга. Отпевание проходило с 10:30 до 11:00.

– Соболезнования родным и близким. Вечная память воину Александру, – выразили соболезнования местные жители в комментариях.