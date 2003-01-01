В Медвежьегорском районе три дня подряд будут вестись взрывные работы

Нахождение людей в опасной зоне запрещено.
В Медвежьегорском районе с 9 по 11 августа будут проводить взрывные работы, об этом сообщили в администрации района.
— С 08:00 до 20:00 на карьере ООО «Медвежья Гора» месторождения «Гранитная Сельга» будут производиться взрывные работы, — сообщили в администрации.
Людям запретили подходить к опасной зоне ближе чем на 800 метров. По периметру опасной зоны будут выставлены посты охраны. Перед взрывом прозвучит сигнал сирены.
Порядок и назначение подаваемых сиреной сигналов:
• Предупредительный – один продолжительный.
После подачи предупредительного сигнала и до сигнала отбоя вход и въезд в опасную зону запрещён!
• Боевой – два продолжительных.
По этому сигналу производится взрыв.
• Отбой – три коротких.
Он означает окончание взрывных работ.