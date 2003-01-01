В Медвежьегорском районе три дня подряд будут вестись взрывные работы

Нахождение людей в опасной зоне запрещено.

В Медвежьегорском районе с 9 по 11 августа будут проводить взрывные работы, об этом сообщили в администрации района.

— С 08:00 до 20:00 на карьере ООО «Медвежья Гора» месторождения «Гранитная Сельга» будут производиться взрывные работы, — сообщили в администрации.

Людям запретили подходить к опасной зоне ближе чем на 800 метров. По периметру опасной зоны будут выставлены посты охраны. Перед взрывом прозвучит сигнал сирены.

Порядок и назначение подаваемых сиреной сигналов:

• Предупредительный – один продолжительный.

После подачи предупредительного сигнала и до сигнала отбоя вход и въезд в опасную зону запрещён!

• Боевой – два продолжительных.

По этому сигналу производится взрыв.

• Отбой – три коротких.

Он означает окончание взрывных работ.