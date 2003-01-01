В Медвежьегорском районе в ДТП пострадала пенсионерка

65-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Сегодня, 25 августа, на федеральной трассе «Кола» в Медвежьегорском районе Карелии произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщили в МВД по Республике Карелия.

Инцидент произошел примерно в 16:00 на 614 км автодороги. По предварительной информации, водитель автомобиля «Sollers Atlant» совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Renault Logan».

За рулем «Sollers Atlant» находился 41-летний мужчина, который направлялся в сторону Петрозаводска. «Renault Logan» управляла 51-летняя женщина.

В результате ДТП травмы получила 65-летняя пассажирка «Renault». Пострадавшая была госпитализирована в Медвежьегорскую центральную районную больницу.

Госавтоинспекция Медвежьегорска проводит проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.