В Медвежьегорском районе в память о погибшем на спецоперации герое установили памятную доску

В селе Шуньга увековечили память об Александре Хальберге, который погиб в ходе специальной военной операции.

О том, что в Медвежьегорском районе увековечили память о Герое — Александре Хальберге, погибшем в ходе специальной военной операции, рассказали власти района.



В селе Шуньга на фасаде школы, где учился Александр, установили мемориальную памятную доску.



В памятной церемонии приняли участие глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов, его заместитель по социальной политике Олеся Теребова, глава Шуньгского сельского поселения Людмила Журавлева, директор школы Марина Горячева, а также местные жители, учителя и ученики школы, родные и близкие Александра.



Право открыть памятную доску предоставили отцу Героя — Владимиру Карловичу и сестрам Ксении и Анастасии. В память об Александре объявили минуту молчания, потом возложили цветы к мемориальной памятной доске.



«Александр был добровольцем, принял решение защищать свою Родину и до самого конца остался верен воинской присяге и Отечеству. Светлая память ГЕРОЮ!» — написали в официальном паблике Медвежьегорского района.

Ранее о гибели Александра Хальберга сообщил глава Карелии.