В Медвежьегорском районе водитель не справился с управлением и съехал в кювет

Мужчина не учел дорожные и погодные условия.
В Медвежьегорском районе 14 сентября на федеральной трассе произошел съезд автомобиля с дороги, рассказали в паблике Госавтоинспекции Карелии.
Вблизи поворота на Медвежьегорск 62-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не учел дорожные и погодные условия и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП травмы получила 61-летняя женщина-пассажир, сообщили в источнике.
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