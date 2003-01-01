В Медвежьегорском районе водитель врезался в опору освещения

Стали известны подробности ДТП в карельской деревне Лумбуши.

17 сентября в деревне Лумбуши Медвежьегорского района легковой автомобиль протаранил фонарный столб. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

В 14:59 43-летний местный житель, управлявший автомобилем Ford Focus, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. По данным ГАИ, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

На место происшествия выехали пожарные, сотрудники ДПС и медики. Спасатели осмотрели место ДТП и отключили аккумулятор автомобиля. Разлива топлива не произошло.

В результате аварии пострадал водитель. Его доставили в Медвежьегорскую центральную районную больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе взят под стражу до 12 ноября. 13 сентября около 16 часов нетрезвый водитель без прав превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. После чего с места ДТП он скрылся.