В Медвежьегорском районе вор украл у пенсионера деньги и потратил их на спиртное

Пострадавший копил на бытовой ремонт, но расплатиться за работу мастера он так и не смог.

В Карелии, в Медвежьегорском районе, мужчина украл у односельчанина 7 тысяч рублей. По данным пресс-службы МВД Карелии, на мужчину заведено уголовное дело о краже.

По предварительным данным, 35-летний вор встретил на улице односельчанина, которому стало плохо. Нарушитель решил помочь знакомому пенсионеру и провел его до квартиры.

— Пока они поднимались по лестнице, из сумки пожилого мужчины выпали деньги. Подозреваемый незаметно забрал их себе, а в дальнейшем потратил в магазине на продукты и спиртное,— рассказали в пресс-службе.

Известно, что пострадавший откладывал деньги на бытовой ремонт и узнал о пропаже, когда хотел расплатиться с мастером, но денег на месте не оказалось. В полицию обратилась работница социальной службы, которая узнала, что у ее подопечного пропала значительная сумма.