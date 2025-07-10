В Медвежьегорском районе загорелась свалка мусора

Площадь возгорания составляет один гектар.
Сегодня, 19 июля утром в Медвежьегорском районе загорелась мусорная свалка. Как рассказали в Госкомитете по безопасности, сообщение о возгорании поступило в 09:29 утра. На вызов отправилимь сотрудники пожарной части Медвежьегорска.
Известно, что площадь возгарания составляет один гектар. На данный момент происходит проливка и тление мусора изнутри.
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