В Медвежьегорском районе загорелась свалка мусора

Площадь возгорания составляет один гектар.

Сегодня, 19 июля утром в Медвежьегорском районе загорелась мусорная свалка. Как рассказали в Госкомитете по безопасности, сообщение о возгорании поступило в 09:29 утра. На вызов отправилимь сотрудники пожарной части Медвежьегорска.

Известно, что площадь возгарания составляет один гектар. На данный момент происходит проливка и тление мусора изнутри.