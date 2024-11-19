В мегаполисе по соседству с Карелией обнаружили самую маленькую сову

В Петербурге засняли редкую миниатюрную сову.

В одном из парков Санкт-Петербурга фотографу Станиславу Крутоверцеву удалось запечатлеть редкую для региона птицу — воробьиного сычика. Как сообщил Павел Глазков в своем блоге«Каждой твари по паре», эта маленькая сова размером не больше скворца.

Он подчеркнул, что воробьиный сычик, несмотря на свои скромные размеры, является отличным охотником. Его рацион составляют мелкие грызуны и птицы. Но, как и у любого хищника, у него есть свои враги. Часто маленькие птицы, такие как синицы, объединяются в стаи, чтобы прогнать непрошеного гостя.

Кроме того, отмечается, что зимой сычики делают запасы из пойманных мышей и птиц, пряча их в дуплах деревьев или скворечниках.

Павел Глазков также напомнил, что воробьиный сычик занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга.