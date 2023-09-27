В Мелиоративном вырастили Аллигатора и огромные тыквы

Выращенные на пришкольном участке культуры представили на выставке.

В Мелиоративном вырастили огромные тыквы и огурец, рассказали в официальном паблике Прионежского района Карелии 28 сентября.



В доме культуры поселка Мелиоративный прошла выставка под

названием «Урожай 2023», на которой представили овощи и фрукты, выращенные на пришкольном участке СОШ № 2 жителями поселков Мелиоративный и Шуи, сообщили в группе.

Самым большим овощем был признан огурец «Аллигатор» — 53 см и тыква весом 9 700 грамм.

На выставке также представили рисунки воспитанников дошкольного отделения СОШ № 2. Мероприятие посетили более 200 человек, отметили в источнике.