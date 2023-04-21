Среди мелиоративных каналов под Петрозаводском нашли свалку

Свалку твердых бытовых отходов ликвидировало предприятие на юге Карелии.

В мае текущего года специалисты Россельхознадзора обследовали земельные участки в Прионежском районе и выявили нарушения, сообщили на сайте Управления.

Территории и находящиеся на них мелиоративные каналы заросли сорняком и кустарниками, что привело в итоге к подтоплению земельных участков. На одном из таких в ходе выездной проверки обнаружили свалку твердых бытовых отходов (картон, пластик, холодильники, мебель) площадью 51 кв. м.

Участки земли находятся в аренде у ООО «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева». В отношении общества в мае–июне 2023 года Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело внеплановую выездную проверку и установило, что свалка ликвидирована.

Агрокомпании поручили устранить выявленные в ходе обследования и проверки нарушения, решается вопрос об административной ответственности.