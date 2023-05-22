В мэрии Петрозаводска назначили главную по экономике

В администрации Петрозаводска сообщили о назначении и.о. председателя комитета экономического развития.

С 23 мая начальник управления экономики и инвестиционной политики администрации карельской столицы Ксения Жарова будет также исполнять обязанности председателя комитета экономического развития. Олег Ермаков, прежде занимавший эту должность, получил назначение в министерство природных ресурсов и экологии, где займет пост заместителя министра.



Ранее Олег Ермаков в течение 10 лет возглавлял межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы.



Ксения Жарова будет совмещать две должности до новых кадровых решений. До работы в администрации она более пяти лет трудилась в министерстве экономического развития и промышленности Карелии.



В обязанности нового руководителя комитета входит проведение единой инвестиционной политики в Петрозаводске, взаимодействие с бизнесом, содействие развитию туризма, а также обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.