В мэрии Петрозаводска назвали место, где появится новый автосалон

Администрация Петрозаводска определила участок для строительства еще одного центра по продаже и обслуживанию автомобилей.

Строительство комплексного автотехцентра – предприятия автосервиса с выставочными залами – разрешено в районе Суоярвского шоссе – не доезжая 300 м до поворота на родник.

Под строительство этого объекта планируется выделить земельный участок площадью 13,3 тысяч кв м. Начальный размер годовой арендной платы определен в размере 316,9 тысяч рублей.

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