В мэрии Петрозаводска не сказали, когда начнется отопительный сезон

С наступлением осени в администрацию стали поступать вопросы от населения о начале отопительного сезона.

С наступлением осенних холодов в петрозаводскую мэрию стали обращаться люди с вопросом о сроках начала отопительного сезона. Сегодня, 18 сентября, на еженедельном планерном совещании городские чиновники не смогли сказать, когда в домах будет тепло.

Выступая на планерке, начальник информационно-аналитического управления администрации Петрозаводска лишь сослалась на установленные нормативы.

По ее словам, сроки начала отопительного сезона зависят от средней температуры наружного воздуха. Она не должна превышать восьми градусов в течение пяти дней: только после этого выносится постановление о начале отопительного сезона.