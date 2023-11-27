В мэрии Петрозаводска недовольны уборкой снега во дворах

«Служба заказчика» нашла 107 нарушений в содержании многоквартирных домов и дворов Петрозаводска.

За прошлую неделю сотрудники муниципальной «Службы заказчика» проверили содержание 192 многоквартирных домов. По итогам обследования найдено 107 нарушений. Из них 59 относятся к посыпке наледи, 25 – к уборке снега.



Кроме того, часть нарушений связана с чисткой кровель, неисправностями на сетях электро- и водоснабжения, заявили в администрации карельской столицы.



В адрес управляющих организаций чиновники направили 41 уведомление о необходимости быстро устранить найденные нарушения. В противном случае информацию передадут в Государственный комитет республики по жилищному надзору для принятия мер.



За прошлую неделю управляющие организации исправили 102 нарушения. Не отчитались только ООО «Вектор чистоты» и ООО «Территория».



Сообщить о плохом качестве уборки дворов и содержании дома горожане могут в единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 051.