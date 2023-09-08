В мэрии Петрозаводска обсудят гранты для предпринимателей и электронные торги

Гранты для предпринимателей и электронные торги земельными участками обсудят 11 сентября на планерке в мэрии Петрозаводска.

На открытом планерном совещании с докладами выступят руководители центра «Мой бизнес» и регионального управления земельными ресурсами.



В пронедельник, 11 сентября, на планерке обсудят два вопроса. Заместитель генерального директора карельского центра «Мой бизнес» Вера Борик выступит с докладом о грантах для социальных и молодых предпринимателей до 25 лет.



Директор республиканского управления земельными ресурсами Сергей Седлецкий расскажет о возможности проведения электронных торгов земельными участками.



Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.