В мэрии Петрозаводска обсудят освещение города

На предстоящей планерке перед горожанами выступит глава МУП ПЭС.

Деятельность МУП ПЭС обсудят в Администрации Петрозаводска. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии.

На открытом планерном совещании 18 декабря выступит исполняющий обязанности директора МУП «Петрозаводские энергетические системы» Виктория Асанова. Она расскажет о деятельности муниципального унитарного предприятия.

Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна в интернете.