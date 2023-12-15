В мэрии Петрозаводска обсудят освещение города

На предстоящей планерке перед горожанами выступит глава МУП ПЭС.
Деятельность МУП ПЭС обсудят в Администрации Петрозаводска. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии.
На открытом планерном совещании 18 декабря выступит исполняющий обязанности директора МУП «Петрозаводские энергетические системы» Виктория Асанова. Она расскажет о деятельности муниципального унитарного предприятия.
Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна в интернете.
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