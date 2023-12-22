В мэрии Петрозаводска обсудят празднование Нового года и Рождества

На планерке перед горожанами выступит зампредседателя комитета социального развития администрации Петрозаводска.

Проведение новогодних и рождественских мероприятий обсудят на открытом планерном совещании в администрации карельской столицы, сообщили в пресс-службе городской мэрии.



С докладом перед жителями Петрозаводска в понедельник, 25 декабря, выступит заместитель председателя комитета социального развития – начальник управления образования Светлана Пахомова.



Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия доступна по ссылке.