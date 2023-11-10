В мэрии обсудят работу единственной муниципальной управляющей компании Петрозаводска

На предстоящей планерке обсудят работу МУП «ПетроГИЦ».
В понедельник, 13 ноября, в администрации Петрозаводска состоится очередная планерка. Об этом сообщили в мэрии города.
В ходе планерки обсудят деятельность МУП «ПетроГИЦ». Перед жителями с докладом выступит и.о. руководителя предприятия Мария Топурия.
Планерное совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.
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