В мэрии Петрозаводска отчитались, где работают поливальные машины (ФОТО)

Поливальные машины 9 июня работают на Ключевой, Древлянке, Кукковке, Зареке и в Октябрьском районе города. В последнем также задействованы дорожные пылесосы и грейдер. На Древлянке и Ключевой работают тракторы МТЗ с коммунальными щетками.



На улицы Кукковки вышел «Чистодор» – прицепная подметально-уборочная машина с механическим подбором и прямой загрузкой смета в кузов самосвала. Во всех районах города мобильные бригады продолжают уборку остановок и косят траву.



Напомним, часть районов Петрозаводска обслуживают субподрядчики. ООО «ДСМ» занимается содержанием Перевалки, Рыбки и Железнодорожного района, а ООО «ТТК» – Сулажгоры, СКЗ, Соломенного, Бараньего Берега, Зимника, Томиц и дороги в сторону городского кладбища.



За качеством и оперативностью мероприятий следят специалисты администрации, уверяют чиновники. Горожане могут оставлять свои жалобы в единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру 051.



Также о плохой работе коммунальщиков можно сообщать в группе Госкомитет республики по дорожному надзору.