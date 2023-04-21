В мэрии Петрозаводска отчитались о ремонте остановок (ФОТО)

В этом году в Петрозаводске отремонтируют 12 остановочных комплексов, сообщили в мэрии города.
В Петрозаводске проходит ремонт остановок. Рабочие окрашивают выцветшие поверхности, чистят крыши павильонов.
Также в планах нанести грунт-эмаль, заменить разбитые стекла на ударопрочный монолитный поликарбонат и обшить некоторые конструкции каркасными плитами.
В этом году в столице Карелии в порядок должны привести 12 остановок. Работы уже завершены на трех – в районе домов № 4 на Петрозаводском шоссе, № 73 на Соломенской улице и № 6 на улице Профсоюзов.
Ремонта ждут остановки по адресам:
- набережная Варкауса, 3;
- улица Шотмана, 4;
- проспект Ленина, 9;
- проспект Ленина, 21;
- проспект Ленина, 26;
- проспект Ленина, 33;
- проспект Александра Невского, 68;
- улица Чапаева, 47;
- улица Профсоюзов, 23.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Карелии.
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