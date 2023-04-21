В мэрии Петрозаводска отчитались о ремонте остановок (ФОТО)

В этом году в Петрозаводске отремонтируют 12 остановочных комплексов, сообщили в мэрии города.

В Петрозаводске проходит ремонт остановок. Рабочие окрашивают выцветшие поверхности, чистят крыши павильонов.



Также в планах нанести грунт-эмаль, заменить разбитые стекла на ударопрочный монолитный поликарбонат и обшить некоторые конструкции каркасными плитами.



В этом году в столице Карелии в порядок должны привести 12 остановок. Работы уже завершены на трех – в районе домов № 4 на Петрозаводском шоссе, № 73 на Соломенской улице и № 6 на улице Профсоюзов.





Ремонта ждут остановки по адресам:



- набережная Варкауса, 3;



- улица Шотмана, 4;



- проспект Ленина, 9;



- проспект Ленина, 21;



- проспект Ленина, 26;



- проспект Ленина, 33;



- проспект Александра Невского, 68;



- улица Чапаева, 47;



- улица Профсоюзов, 23.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Карелии.