В мэрии Петрозаводска отчитались о ремонте во дворах (ФОТО)

В Петрозаводске благоустроили девять дворов в рамках федеральной программы, сообщили в мэрии города.
В Петрозаводске продолжается благоустройство дворовых территорий.
Работы проводятся в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», а также благодаря субсидии, выделенной правительством Карелии на социально-экономическое развитие города.
Подрядчики завершили работы в девяти дворах:
– Питкярантская улица, 18;
– Питкярантская, 28;
– улица Ровио, 8;
– Петрова, 13;
– Промышленная улица, 1/26;
– Промышленная, 1-А;
– Промышленная, 3;
– улица Коммунистов, 26-А;
– Коммунистов, 28.
В настоящий момент работы продолжаются в 12 дворах: Софьи Ковалевской, 7 и 9, на улице Свердлова, 3, Куйбышева, 18, улице Чапаева, 102 и 104, Антонова, 16, Репникова, 27, улице Чернышевского, 19, Балтийская, 29, Волховская, 4-Б, проспект Ленина, 15.
Подрядчики демонтируют старое покрытие, устанавливают бордюрные камни, подготавливают щебеночное основание.
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