В мэрии Петрозаводска отчитались о ремонте во дворах (ФОТО)

В Петрозаводске благоустроили девять дворов в рамках федеральной программы, сообщили в мэрии города.

В Петрозаводске продолжается благоустройство дворовых территорий.



Работы проводятся в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», а также благодаря субсидии, выделенной правительством Карелии на социально-экономическое развитие города.



Подрядчики завершили работы в девяти дворах:



– Питкярантская улица, 18;



– Питкярантская, 28;



– улица Ровио, 8;



– Петрова, 13;



– Промышленная улица, 1/26;



– Промышленная, 1-А;



– Промышленная, 3;



– улица Коммунистов, 26-А;



– Коммунистов, 28.



В настоящий момент работы продолжаются в 12 дворах: Софьи Ковалевской, 7 и 9, на улице Свердлова, 3, Куйбышева, 18, улице Чапаева, 102 и 104, Антонова, 16, Репникова, 27, улице Чернышевского, 19, Балтийская, 29, Волховская, 4-Б, проспект Ленина, 15.



Подрядчики демонтируют старое покрытие, устанавливают бордюрные камни, подготавливают щебеночное основание.













