В мэрии Петрозаводска открылась выставка наскального творчества

Передвижная «Планета наскального искусства» пробудет в администрации до 15 октября.

Передвижная выставка «Планета наскального искусства» открылась в зимнем саду в здании администрации Петрозаводска, сообщили в паблике Управления по охране ОКН Карелии. Выставка продлится до 15 декабря 2023 года.



«Наскальное творчество — общемировой исторический феномен, известный на всех обитаемых континентах нашей планеты. Наиболее ценные из них находятся под защитой ЮНЕСКО», — подчеркнули в сообществе.



Это творчество представляет собой своеобразную запечатленную на камне память человечества, подчеркнули в источнике.