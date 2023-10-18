В мэрии Петрозаводска открылась выставка наскального творчества

Передвижная «Планета наскального искусства» пробудет в администрации до 15 октября.
Передвижная выставка «Планета наскального искусства» открылась в зимнем саду в здании администрации Петрозаводска, сообщили в паблике
«Наскальное творчество — общемировой исторический феномен, известный на всех обитаемых континентах нашей планеты. Наиболее ценные из них находятся под защитой ЮНЕСКО», — подчеркнули в сообществе.
Это творчество представляет собой своеобразную запечатленную на камне память человечества, подчеркнули в источнике.
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