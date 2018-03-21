В мэрии Петрозаводска подвели итоги голосования по проектам программы "Комфортная городская среда"

В рейтинговом голосовании победили три проекта - благоустройство лыжной трассы "Фонтаны", парка имени 50-летия Пионерской организации и Аллеи Дружбы в районе улицы Нойбранденбургской.

В администрации Петрозаводска прошло заседание общественной комиссии по реализации программы "Комфортная городская среда". Как сообщили в мэрии и Петросовете, на нем подвели итоги голосования по проектам благоустройства, которое состоялось в карельской столице 18 марта.

По словам руководителя городского комитета ЖКХ Юлии Мизинковой, петрозаводчане приняли в голосовании активное участие: тот или иной проект поддержали 57 760 жителей карельской столицы. По мнению Мизинковой, это свидетельствует о большой вовлеченности горожан в благоустройство Петрозаводска.

По результатам голосования в тройку победителей вошли проекты благоустройства лыжной трассы "Фонтаны" (4 775 голосов), парка имени 50-летия Пионерской организации (4 566) и Аллеи Дружбы на Ключевой (4 244 голоса). Эти проекты будут реализованы уже в 2018 году.

В течение ближайших пяти лет благоустройство ждет также территории, вошедшие по итогам голосования в топ-15.

Это парк "Беличий остров", Березовая аллея, Аллея Отцов (в районе поликлиники № 4 на Ключевой), Каменный карьер (Ключевая), пляж в Песках, Парк железнодорожников, Приозерный парк (в районе набережной Варкауса), Новодревлянский сквер, спуск с улицы Титова на Онежскую набережную, территория рядом с филиалом поликлиники № 1 на Лесном проспекте, парк "Иван Царевич" и территория бывшего рынка в районе улицы Питкярантской.

Общественная комиссия также отметила необходимость благоустройства отдаленных территорий Петрозаводска, жители которых активно приняли участие в рейтинговом голосовании, но не смогли вывести свои территории в список призеров из-за небольшого количества людей, проживающих в этих районах.

Комиссия выразила благодарность всем, кто принял участие в подготовке проектов – членам инициативных групп, дизайнерам, общественным активистам и всем жителям города, проголосовавшим за понравившиеся им планы благоустройства общественных территорий.

Напомним, при подготовке к рейтинговому голосованию в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" инициативными группами в администрацию города было подано 62 заявки с предложениями и проектами.