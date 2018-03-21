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Новости. Общество
06:40, 21 Марта 2018

В мэрии Петрозаводска подвели итоги голосования по проектам программы "Комфортная городская среда"

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В рейтинговом голосовании победили три проекта - благоустройство лыжной трассы "Фонтаны", парка имени 50-летия Пионерской организации и Аллеи Дружбы в районе улицы Нойбранденбургской.

В администрации Петрозаводска прошло заседание общественной комиссии по реализации программы "Комфортная городская среда". Как сообщили в мэрии и Петросовете, на нем подвели итоги голосования по проектам благоустройства, которое состоялось в карельской столице 18 марта.

По словам руководителя городского комитета ЖКХ Юлии Мизинковой, петрозаводчане приняли в голосовании активное участие: тот или иной проект поддержали 57 760 жителей карельской столицы. По мнению Мизинковой, это свидетельствует о большой вовлеченности горожан в благоустройство Петрозаводска.

По результатам голосования в тройку победителей вошли проекты благоустройства лыжной трассы "Фонтаны" (4 775 голосов), парка имени 50-летия Пионерской организации (4 566) и Аллеи Дружбы на Ключевой (4 244 голоса). Эти проекты будут реализованы уже в 2018 году.

В течение ближайших пяти лет благоустройство ждет также территории, вошедшие по итогам голосования в топ-15.

Это парк "Беличий остров", Березовая аллея, Аллея Отцов (в районе поликлиники № 4 на Ключевой), Каменный карьер (Ключевая), пляж в Песках, Парк железнодорожников, Приозерный парк (в районе набережной Варкауса), Новодревлянский сквер, спуск с улицы Титова на Онежскую набережную, территория рядом с филиалом поликлиники № 1 на Лесном проспекте, парк "Иван Царевич" и территория бывшего рынка в районе улицы Питкярантской.

Общественная комиссия также отметила необходимость благоустройства отдаленных территорий Петрозаводска, жители которых активно приняли участие в рейтинговом голосовании, но не смогли вывести свои территории в список призеров из-за небольшого количества людей, проживающих в этих районах.

Комиссия выразила благодарность всем, кто принял участие в подготовке проектов – членам инициативных групп, дизайнерам, общественным активистам и всем жителям города, проголосовавшим за понравившиеся им планы благоустройства общественных территорий.

Напомним, при подготовке к рейтинговому голосованию в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" инициативными группами в администрацию города было подано 62 заявки с предложениями и проектами.

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Комментарии

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gaudealis
2018-03-21 10:33:11
Какое-то ужасающее убожество эти проекты. Вот, возьмём хотя бы "Аллею дружбы". В чём концепция этой "аллеи"?
По идее, надо было бы начать с того, чтобы на улице Нойбранденбургской сделать пешеходную дорожку, мощёную тротуарной плиткой (вместо бетонных плит, пришедших в негодность), установить торшерное освещение. А уже дальше дополнять это другими элементами благоустройства. Например, фонтаном в районе 39-й школы, и чем-нибудь ещё в этом роде.
А в итоге там, как я понимаю, накатают асфальт хренового качества, который через пару лет придёт в состояние "как после бомбёжки". Воткнут пару скамеек в дополнение к уже существующим. Высадят весной клумбу из бархатцев. Вот и всё благоустройство.
Федор
2018-03-21 10:00:44
Все знают,что заранее уже определено: что ,как ,за сколько и сколько откат, все эти "голосования" пшик,многим так кажется,Вон пример : ОПРОС : за кого Вы голосовали на прошедших выборах?Здесь ,на "Столице"....ответ очевиден....важно кто считает голоса ,а кто обеспечил явку и за счёт кого, Вы ,наверное уже поняли?!...если не дураки .конечно совсем...
Хаос
2018-03-21 08:14:44
Navicom Navicom, возможно ты и прав.
Вся Кукковка (мы жители) голосовала за обустройство территории рынка и не попала в тройку лидеров. Ох и работают мошенники.
Navicom Navicom
2018-03-21 06:59:41
По совету Лермонтова - Забил заряд я в пушку туго.
Ну и забил в Google - проект благоустройства лыжной трассы "Фонтаны", на той же stolicaonego.ru каждый год с начала века этот проект мелькает в результатах поиска. Те же общественные комиссии, проекты, миллионы рублей! В результате Ю. Мизинкова работает на разных должностях в Администрации Петрозаводского с 2006 года, а проект и ныне там, в одном месте. Где я неправ в этом алгоритме?
кир
2018-03-21 10:14:18
Navicom Navicom, нельзя вас вовлекать в любые массовые действия. Уже проходили в 1917 году.
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