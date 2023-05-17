В мэрии Петрозаводска предложили бизнесу выбрать место для «аппарата автоматического селфи»

Администрация Петрозаводска объявила аукцион на размещение нестационарных торговых объектов.

Площади для оптовой торговли чиновники предоставляют для продажи овощей, фруктов, выпечки, корма для птиц, а также для аппарата автоматического селфи, сообщили в петрозаводской мэрии.



Администрация Петрозаводска объявила аукцион на размещение сроком на два года семи нестационарных торговых объектов, где будут продавать овощи, фрукты, выпечку, корм для птиц, а также можно будет разместить аппарат автоматического селфи. Торговые точки появятся в центре, на Голиковке, Кукковке, Древлянке и в Первомайском районе.



Заявки на участие принимаются с 23 мая по 22 июня.



На аукцион выставлены следующие лоты:



– проспект Александра Невского, у дома № 6 / улица «Правды», у дома №10, размещение павильона площадью 15 квадратных метров;



– улица Ровио, у дома №19, размещение павильона площадью 15 квадратных метров;



– проспект Александра Невского, у дома №56, павильон у остановки площадью 15 квадратных метров;



– Первомайский проспект, у дома №68, павильон рядом с остановкой площадью 17 квадратных метров;



– Лесной проспект, парк «Патриот», в районе Церковного моста, торговый автомат 0,5 квадратных метра;



– Лососинский парк, в районе Лососинского моста, торговый автомат 0,5 квадратных метра;



– Онежская набережная, пересечение с проспектом Карла Маркса, аппарат автоматического селфи площадью в один квадратный метр;



Аукцион пройдет 29 июня. Участников определят 27 июня, сообщили в мэрии города.



Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (814-2) 71-36-79.