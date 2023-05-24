В мэрии Петрозаводска предупредили об агрессивной коммунальной рекламе

Поверку счетчиков могут проводить только аккредитованные организации, уведомили в администрации карельской столицы.

Администрация Петрозаводска разъясняет жителям механизм поверки счетчиков горячего и холодного водоснабжения. Ее проводят аккредитованные организации не раньше положенного срока (обычно три – шесть лет). Напоминание жители могут увидеть в квитанциях об оплате коммунальных услуг.



«Бланки в почтовых ящиках, которые навязчиво или агрессивно информируют о проверке оборудования, могут оказаться рекламой ненужных дорогостоящих услуг. Настоящие квитанции должны содержать: номер лицевого счета из десяти цифр; информацию о расчетах и начислениях за жилищно-коммунальные услуги; данные о жилом помещении: количество прописанных жителей и квадратура. В рекламной листовке эта информация отсутствует или указана неверно; реквизиты получателя платежа», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.



Поддельные квитанции обычно не содержат всей необходимой информации или искажают ее, сообщили в городской администрации.



При получении подозрительного бланка чиновники рекомендуют обратиться в свою управляющую организацию или в расчетный центр. Узнать о сроках поверки (замены) счетчиков можно по телефону +7 (921) 529-01-21 или с помощью электронной почты.