В мэрии Петрозаводска прокомментировали информацию об уровне зарплат в детских садах

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о низких зарплатах в дошкольных учреждениях города.

На странице Администрации Петрозаводска отреагировали на жалобы, которые жители оставляли в социальных сетях.

Как написали в мэрии, согласно федеральному законодательству, заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей системой оплаты труда (включая оклад, выплаты стимулирующего и компенсационного характера) и относится к компетенции образовательной организации.

Повышение оплаты труда педагогических работников осуществляется, в том числе, с учетом выполнения указов Президента Российской Федерации от 2012 года. Ежегодно Правительством республики устанавливаются целевые значения средней заработной платы для этих категорий педагогов, и из бюджета выделяются средства на данные цели. Подчеркнем, что в дошкольных учреждениях Петрозаводска целевые показатели выполняются, — говорится в сообщении.

Для получения более конкретного комментария по всем вопросам власти порекомендавали обращаться в Управление образования Петрозаводска, предоставив данные по выплатам.

Отметим, что за последние недели обращений от сотрудников детских садов в Администрацию города по данному вопросу не поступало, добавили в сообщении, — добавили в Администрации.

