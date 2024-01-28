В мэрии Петрозаводска прокомментировали ситуацию с домом, жильцы которого долго были без воды и тепла

По словам представителя администрации, аварию оперативно устранили.

Первый замглавы Петрозаводска Михаил Ершов прокомментировал ситуацию по коммунальной аварии в доме № 6 на Лососинском шоссе:

«По ситуации, которая распространяется в социальных сетях по аварии на внутридомовой системе отопления в доме № 6 на Лососинском шоссе сообщаю, что авария была в этот же день устранена, повреждение батарей произошло в квартире, где никто не проживал, как правило это и является причиной заморозок», — сообщил чиновник.

Как уточнил Михаил Ершов, по данному адресу он выезжал лично и общался с жильцами.

Также сотрудники администрации начали повторные рейды по контролю за содержанием внутридомовых инженерных систем.

Напомним, ранее в карельском отделении «Народного фронта» рассказали о ситуации в доме по адресу: Лососинское шоссе, 6, жильцы которого половину января просидели без воды.