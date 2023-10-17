В мэрии Петрозаводска прокомментировали ситуацию с питанием в крупнейшей школе Карелии

После скандала в 55-школе, где сменилась подрядная организация, администрация города организовала проверки качества питания.

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев прокомментировал ситуацию в петрозаводской школе № 55 — крупнейшей в республике по количеству учащихся.

Ранее там разразился скандал. От учеников, а затем и от родителей стали поступать претензии к качеству питания в школе. Кроме того, недоумение вызвал вопрос о наличии медицинских книжек у персонала. Недавно там сменилась подрядная организация, обеспечивающая питанием в столовой.

«Договорились с администрацией города, директором школы № 55 Риммой Евгеньевной Ермоленко о том, что будем совместно с родителями держать ситуацию на контроле, — написал Роман Голубев на своей странице в соцсети. — Со своей стороны, организация должна разработать и согласовать с руководством школы меню для всех льготных категорий школьников, в том числе, для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, а также предоставить медицинские книжки работников».

Вопрос о некачественном питании в 55-й школе сегодня был поднят на сессии Петросовета. В результате принято решение, что специалисты мэрии будут ежедневно выезжать в школу № 55 и контролировать качество питания.