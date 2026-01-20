В мэрии Петрозаводска прокомментировали ситуцию с бесхозными дорогами на улице Музерской

Администрация города рассказала, какая работа ведется по бесхозным дорогам на улице Муезерской.

Жители улицы Музерской жалуются, что дороги, ведущие к их дому (90Б), коммунальщики игнорируют, поскольку они бесхозные. «Столица на Онего» рассказывала об этом подробно.

— Это классическая ситуация «ничейной» территории. Это так называемое «белое пятно» до которого никому нет дела. Дорога построена застройщиком, но формально не передана городу. Управляющая компания убирает только тротуары и детскую площадку внутри двора, а за состояние проезда, который является единственным подъездом к домам, по закону не отвечает. Автомобилисты застревают, опаздывают на работу и отменяют важные поездки. Службы экстренного реагирования — скорая помощь, пожарные — предупреждают, что в случае вызова могут просто не подъехать к домам. Пожилые жители и семьи с колясками вынуждены преодолевать сугробы, рискуя здоровьем. В прошлом году был поврежден автомобиль одного из жителей дома, мусоровоз проезжавший мимо просто стащило на него по снежной колее, — сообщили нашему изданию жители.

Людям приходится нанимать технику и убирать дороги самим. «Столица на Онего» обратилась за комментарием в мэрию Петрозаводска. Чиновники пояснили, что автомобильная дорога, расположенная по адресу Торфяной переулок, не учитывается в Реестре муниципального имущества Петрозаводска.

— В настоящий момент Администрацией Петрозаводского городского округа проводятся кадастровые работы для постановки указанной дороги на государственный кадастровый учет с регистрацией в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества в целях последующего признания в судебном порядке права муниципальной собственности Петрозаводска, — сообщили в мэрии.

Автомобильная дорога — Малая Зареченская улица также не учитывается в Реестре муниципального имущества Петрозаводска. В планах мэрии — признать ее бесхозной. Такие же комментарии чиновники дают и людям. Сроков исполнения работ они не называют. Юристы отмечают, что подобные случаи — системная проблема многих районов Петрозаводска, где инфраструктура отсутствует.

Как рассказали «Столице на Онего» жители, дом был построен еще в 2016 году. Весной и осенью по дорогам ездить невозможно, после таяния снега образуются ямы по 30-40 см. Таксисты в эту сторону отказываются ездить.