В мэрии Петрозаводска рассказали, где и когда пройдут елочные базары

Стало известно, почему в этом году в Петрозаводске нет традиционных елочных базаров.

В администрации Петрозаводска рассказали «Столице на Онего», что новогодние ели в Петрозаводске можно будет приобрести на площадках крупных торговых центров.

«С 28 декабря натуральные деревья будут представлены среди товаров на рождественской ярмарке — купить символ праздника можно будет в торговых рядах на площади Кирова», — сообщили в мэрии.

Традиционных елочных базаров, по информации городской администрации, не будет, потому что аренда муниципальных площадок для продажи елей в разных районах города не вызвала интереса у предпринимателей — обращения об организации торговли от хозяйствующих субъектов в администрацию не поступали.