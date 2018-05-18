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Новости. Общество
09:25, 18 Мая 2018

В мэрии Петрозаводска рассказали, где пройдет ямочный ремонт

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Подрядная организация приступит к выполнению работ уже на следующей неделе.

Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Андрей Бекелев, согласно условиям муниципального контракта будут отремонтированы более 15,5 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.

Поврежденные участки асфальтобетонного покрытия восстановят на улице Кирова, проспектах Ленина и Карла Маркса, улицах "Правды", Ригачина, Лососинском шоссе, улицах Онежской флотилии, Сыктывкарской, Антонова, Краснофлотской. Согласно условиям муниципального контракта ремонтные работы должны быть завершены до 30 июня.

- Объекты для ремонта выбирались на основании предписаний надзорных органов и обращений жителей города, - напомнил Андрей Бекелев.

Помимо этого в ближайшее время горячим асфальтобетоном будут заделаны аварийные выбоины на улице Гвардейской, Вытегорском шоссе, Первомайском проспекте, улице Заводской, Соломенском шоссе, улицах Муезерской и Связи, Лесном проспекте, Суоярвском шоссе, улицах Пограничной, Мерецкова, Ла-Рошель, Хейкконена, Ватутина, Лососинском шоссе, Октябрьском проспекте, Пряжинском и Шуйском шоссе, улице Пушкинской.

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Комментарии

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andruh
2018-05-18 10:29:02
Заводскую лет5 латают,а она все хуже и хуже.
andruh
2018-05-18 10:25:48
Заводскую лет5 латают а она все хуже и хуже...
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