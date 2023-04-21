В мэрии Петрозаводска рассказали, как будут работать троллейбусы в День города

Общественный транспорт во время праздника будет работать дольше обычного.

В администрации Петрозаводска сообщили о том, что во время Дня города изменится один из троллейбусных маршрутов, а в целом общественный электротранспорт будет работать дольше обычного.

Первые рейсы выйдут на улицы в 8.30, а последние проедут по центру города в 0.30.

Изменится маршрут троллейбуса № 5. В мэрии уточнили, что транспорт пройдет следующим путем:

Улица Лыжная — улица Ровио — проспект Комсомольский — улица Красноармейская — площадь Гагарина — проспект Ленина — улица Куйбышева — улица Михаила Иссерсона — набережная Варкауса — улица Мелентьевой — улица Зайцева — ДСК — улица Зайцева — улица Мелентьевой — набережная Варкауса — улица Михаила Иссерсона — улица Куйбышева — проспект Ленина — площадь Гагарина — улица Красноармейская — проспект Комсомольский — улица Ровио — улица Лыжная.

Кроме того, в мэрии рассказали, как именно пройдут последние, ночные рейсы троллейбусов №№ 5, 1, 3 и 6.