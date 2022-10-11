В мэрии Петрозаводска рассказали, какие штрафы ждут «управляшки» за неубранный снег и сосульки

Администрация Петрозаводска напомнила жилищным организациям о необходимости очищать крыши зданий от снега и льда.

Жилищным организациям напомнили о необходимости очищать кровли, козырьки подъездов и навесы от снега и наледи. Управляющие компании, ТСЖ, владельцы и арендаторы нежилых помещений, а также владельцы частных домов обязаны следить за состоянием своих зданий.



За плохое содержание домов предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц штраф может составить от 20 до 50 тысяч рублей, в случае повторного правонарушения – от 50 до 100 тысяч.



Сообщить о неудовлетворительном состоянии зданий в городе можно по круглосуточному номеру ЕДДС – 051.