В мэрии Петрозаводска рассказали, когда завершится ремонт дорог на Древлянке

Администрация города назвала сроки ремонта Древлянского кольца, Лесного проспекта и Лососинского шоссе.
Подрядная организация проводит работы на Древлянке. Здесь дорожники отфрезеровали старый асфальт на площади Древлянское Кольцо, а также участками на Лососинском шоссе и Лесном проспекте.
— Общая площадь работ — более 42 тысяч квадратных метров, — уточнили в мэрии.
В настоящий момент подрядчик уже завершает укладку нового покрытия на площади Древлянское Кольцо. Закончить этот объект планируется на этой неделе.
Заасфальтировать Лососинское шоссе дорожники собираются до 20 августа, а Лесной проспект — до конца месяца.