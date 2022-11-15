В мэрии Петрозаводска рассказали, кто на Шуйском шоссе закатал колодцы в асфальт

На улице Комбинатовской в Петрозаводске под асфальтом оказались замурованы три колодезных люка.

В понедельник, 21 ноября, на очередной планерке в мэрии города разбирались с вопросом, кто виноват, что на Шуйском шоссе три колодца попали под асфальт.

Замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова сообщила, что в ходе работ по асфальтированию улицы Комбинатовской были замурованы в асфальт 3 колодца. Работы по асфальтированию данного участка дороги выполнял подрядчик «Кондопожское ДРСУ» в рамках муниципального контракта.

По словам Мизинковой, если при проведении дорожных работ нет необходимости углубляться на более чем 15 сантиметров, то получения разрешения не требуется. В данном случае подрядчик на улице Комбинатовской проводил работы по фрезеровке асфальта на толщину 5 см, а дальше укладывал новый асфальт.

«Перед началом работ на поверхности дороги никаких колодцев выявлено не было. Отфрезеровали на 5 см дорожное полотно, соответственно, тоже никаких крышек колодцев не увидели и заасфальтировали дорогу. Все сделали по ГОСТу», — объяснила Юлия Мизинкова.

Как выяснилось позже, со слов замглавы города, сотрудники Водоканала регулярно проводят проверки сети водоснабжения и водоотведения.

«Такая проверка была проведена 3 октября, и уже тогда эти три колодца обнаружены не были. Они находились под слоем покрытия», — сообщила Юлия Мизинкова.

Из информации, полученной в ходе планерки, выяснилось, что ранее улица Комбинатовская была бесхозной, а не муниципальной. И содержанием ее занимались собственники участков, расположенных вдоль улицы Комбинатовской и Шуйского шоссе. Они как раз для ровности дороги и засыпали колодцы фрезерованным асфальтобетонным материалом.

«Что сейчас будем делать? Отфрезеруем те участки, где определены эти колодцы, Водоканал поднимет люки на требуемую высоту, чтобы они были в одном уровне с дорожным покрытием, и далее подрядчик вновь проведет асфальтирование, ну а в дальнейшем все работы будут согласовываться», - заверила Юлия Мизинкова.

Отметим, что произошедший казус ста известен широкой общественности после того, как информация попала в СМИ. В связи с чем глава Петрозаводска Владимир Любарский попросил партнеров проверять всю информацию, прежде чем давать материалы журналистам.

«Прошу партнеров, прежде чем давать информацию в СМИ, проверить ее надлежащим образом, потому что мы все с вами в совокупности — „Кондопожское ДРСУ“, Водоканал, ОРЭС — в глазах петрозаводчан выглядим странно, когда закатываем в асфальт колодцы. А по факту, если разобраться, имеется несогласованность действий тех, кто куда-то пожаловался. Коллеги, возьмите мэрию за координатора, вместе информацию дадим, замалчивать не будем. А то что согласования должны быть и при дорожных работах, и при благоустройстве — это безусловно. Мы все сделаем, согласуем, чтобы больше на такие грабли не наступать», — высказал свое мнение Любарский.