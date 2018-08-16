В мэрии Петрозаводска рассказали о "безвозмездной помощи городу" со стороны дорожников

Предприниматель, ремонтировавший дороги в карельской столице, ряд работ выполнил в качестве "безвозмездной помощи городу", сообщили в мэрии.

В Петрозаводске завершился очередной этап ремонта дорог. Рабочие компании-подрядчика восстановили более 4,5 тысяч квадратных метров поврежденных участков асфальта, сообщила в четверг мэрия.

"Помимо ремонта проезжих частей дорог сотрудники ИП Мосоян Р.С. починили несколько проездов во дворы и в виде безвозмездной помощи городу устранили повреждения дорожного покрытия рядом с перекрестками улицы Красной с улицей Дзержинского и с улицей Антикайнена", - отметили в администрации.

В ближайшее время эта же компания собирается приступить к обновлению подъездных путей к строящемуся Региональному центру спортивной гимнастики.