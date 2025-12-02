В мэрии Петрозаводска рассказали о генплане, который определит развитие города в ближайшие 20 лет

В Петрозаводске выходит на финишную прямую подготовка нового генерального плана — важнейшего документа, который будет определять основные направления развития всего города в ближайшие два десятилетия.

В конце ноября проект генплана вынесли на публичные слушания, где горожане рассмотрели и обсудили более 40 поправок к подготовленному подрядчиком документу.

1 декабря большую часть этих рекомендаций утвердила специально созданная межведомственная комиссия при городской администрации.

О самом генплане и активном участии петрозаводчан в его подготовке нам рассказала руководитель Комитета градостроительства и экономического развития администрации Петрозаводска Наталья Тенчурина.

Читайте интервью с ней ЗДЕСЬ.