Уборка города и украшение Петрозаводска к Новому году: на планерке в мэрии обсудили эти вопросы

С докладом выступила Анники Сильченко, начальник информационно-аналитического управления.

В петрозаводской администрации 25 декабря на традиционной планерке рассказали о самых частых вопросах, поступающих от горожан в соцсети. С докладом выступила Анники Сильченко, начальник информационно-аналитического управления.

В связи с большим количеством выпавших осадков продолжают поступать обращения, связанные с уборкой и вывозом снега.

В Петрозаводске объявлен режим повышенной готовности. Подрядные организации работают в усиленном режиме.

Улицы круглосуточно очищаются и обрабатываются противогололедными материалами.

Содержание дорог круглосуточно контролируют специалисты комитета ЖКХ. Кроме того, для горожан доступен сервис онлайн-мониторинга перемещения техники «Кондопожское ДРСУ».

Докладчик напомнила, что контроль за работой УК и ТСЖ осуществляют собственники помещений в многоквартирных домах. Если управляющая организация не выполняет условий договора, необходимо обратиться в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору через портал ГИС ЖКХ.

Еще одна тема обращений жителей – украшение города к Новому году.

Установка декоративных конструкций завершается. На фонарных столбах смонтировали более 400 консолей. В разных районах города устанавливаются елки.

На площади Кирова в выходные появилась новая фотозона к открытию рождественской ярмарки.

Петрозаводчане также интересовались в соцсетях, где в городе можно купить новогоднюю ель. Ранее об этом рассказала глава Петрозаводска.