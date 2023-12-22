Уборка города и украшение Петрозаводска к Новому году: на планерке в мэрии обсудили эти вопросы

С докладом выступила Анники Сильченко, начальник информационно-аналитического управления.
В петрозаводской администрации 25 декабря на традиционной планерке рассказали о самых частых вопросах, поступающих от горожан в соцсети. С докладом выступила Анники Сильченко, начальник информационно-аналитического управления.
В связи с большим количеством выпавших осадков продолжают поступать обращения, связанные с уборкой и вывозом снега.
В Петрозаводске объявлен режим повышенной готовности. Подрядные организации работают в усиленном режиме.
Улицы круглосуточно очищаются и обрабатываются противогололедными материалами.
Содержание дорог круглосуточно контролируют специалисты комитета ЖКХ. Кроме того, для горожан доступен сервис онлайн-мониторинга перемещения техники «Кондопожское ДРСУ».
Докладчик напомнила, что контроль за работой УК и ТСЖ осуществляют собственники помещений в многоквартирных домах. Если управляющая организация не выполняет условий договора, необходимо обратиться в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору через портал ГИС ЖКХ.
Еще одна тема обращений жителей – украшение города к Новому году.
Установка декоративных конструкций завершается. На фонарных столбах смонтировали более 400 консолей. В разных районах города устанавливаются елки.
На площади Кирова в выходные появилась новая фотозона к открытию рождественской ярмарки.
Петрозаводчане также интересовались в соцсетях, где в городе можно купить новогоднюю ель. Ранее об этом рассказала глава Петрозаводска.
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