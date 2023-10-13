В мэрии Петрозаводска рассказали об итогах уборки городских улиц

Рабочие убрали мусор с газонов и тротуаров.

Ежедневно на улицы карельской столицы выходят десятки рабочих и спецтехника. Содержанием улиц карельской столицы занимаются ООО «Кондопожское ДРСУ» и субподрядные организации.



Недавно пешие бригады убрали отходы с газонов и тротуаров на Ключевой, Кукковке, в Центре и Октябрьском районе. В микрорайоне ТИЗ «Усадьба» грунтовые дороги выравнивал грейдер. Тракторы работали на Кукковке, Ключевой и Зареке.

Три мобильные бригады приводили в порядок городские остановки. Подрядчик убирал листву на Октябрьском проспекте, а также на улицах Кукковки и Центра. Дорожные пылесосы были задействованы на Древлянке.